Kıraathanede tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı

Burdur’da husumetlileriyle kıraathanede karşılaşan şahsın tüfekle rastgele ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kıraathanede tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı

Olay, Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathaneye gelen ve alkollü olduğu öğrenilen B.U. (33) burada husumetli olduğu M.T. (45) ve K.Ç. (42) ile karşılaştı. Husumetlilerini görünce sinirlenen B.U. yanında bulunan av tüfeği ile kıraathaneye doğru rastgele ateş etti. Olayda B.U.’nun tüfeğinden çıkan saçmalar M.T. ve kıraathanede bulunan A.D.’nin (38) ayağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans ile önce Ağlasun Devlet Hastanesine, buradan da Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayda kıraathaneye doğru rastgele ateş açan B.U. ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.T. ve A.D. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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