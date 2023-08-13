Kıraathaneye makineli tüfekle saldırı. 1'i polis 2 yaralı

Kayseri'de iki kişinin makineli tüfekle kıraathaneye düzenlediği saldırıda bir polis memuru ile bir vatandaş yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kıraathaneye makineli tüfekle saldırı. 1'i polis 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde makinalı tüfekle bir kıraathaneye saldırı düzenlendi. Saldırıda olaya müdahaleye giden polis memuru ile bir vatandaş yaralandı. Yaralı polisin hayati tehlikesi sürüyor.

Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta bir kıraathaneye elinde makinalı tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi gönderildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. göğsünden vurularak yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, diğer yaralanan M.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen polis memuru M.A.'ya kan vermek isteyen çok sayıda polis, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geldi.

Şüpheli A.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken firar eden M.T.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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