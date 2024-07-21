Kiracı boşaltacağı evi talan etti ev sahibi şoke oldu

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir binanın birinci katında kiracı ile ev sahibi arasında kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Erdoğan H. 7 yıl önce Aykut K.’ye dairesini kiraya verirken, evli ve çocuklu olan Aykut K. ile ev sahibi Erdoğan H. arasında 1 ay öncesinde ev tadilatı ve kira zammı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından taraflar karakolluk olurken, anlaşmazlıklar bu noktadan itibaren yaşanmaya devam etti. Erdoğan H. ile Aykut K. arasındaki sorunlara kira borcu da eklendi. Taraflar bu kez yeniden tartışma yaşadı.

DARP RAPORU ALDI VE KARAKOLLUK OLDU

Ev sahibi Erdoğan H. kiracısından dairesinden çıkmasını isterken, yaşanan tartışma fiziksel kavgaya döndü. İddiaya göre Erdoğan H.’ye kiracısının yanı sıra arkadaşları ve akrabaları da saldırdı. Saldırıda Erdoğan H. ile kavgayı ayırmaya çalışırken kafasına darbe alan eşi darp raporu aldı ve taraflar bir kez daha karakolluk oldu.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ev sahibi Erdoğan H.’nin kiracısından dairesinden çıkmasını istemesine başta olumsuz yanıt veren kiracısı daha sonra çıkacağını iletirken, yaşanan kavganın ardından taraflar karakolda birbirinden şikayetçi oldu.

MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Karakoldaki işlerini bitirdikten sonra dairesine dönen ev sahibi Erdoğan H. gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Dairenin camının parçalandığını gören ev sahibi, daireye girdiğinde eşyaların boşaltıldığını ancak daireye çeşitli hasarlar verildiğini gördü.

DUŞ KABİNİ VE FAYANSLAR KIRILDI

Ev sahibi, evdeki ampullerin, duyların ve prizlerin söküldüğünü, duvarların ve mutfak tezgahının zarar gördüğünü, duş kabini ve fayansların kırıldığını gördü. Aynı zamanda evde uzun zamandır atılmamış çöplerin bulunduğunu fark etti.

"ÇIKARKEN EVİ BU HALE SOKTU"

Başından geçen olayları anlatan Erdoğan H., "Kiracıdan ev kirasını istedik. 'Vermiyorum' dedi. 'Evi boşaltıyorum, kirayı vermiyorum' dedi. Karakolluk olduk. Karakola gittik, geldik evi bu hale sokmuş kendisi. 7 seneden beri kiracımdı. Daha öncesinde sorunlar yaşamıyorduk. 3 aydan beri sorunlar yaşamaya başladık. Evin kırığına, çıkığına bakmıyordu. Ben de ikaz ediyordum. Eve bak diye. Eve bakmıyordu. Kırığını, çıkığını ben yaptırıyordum. Kira ücretini cüzi bir para olarak veriyordu. 'Kiraya zam yapalım' dedik, 'yapmıyorum da çıkmıyorum da' dedi. 2 ay süre verdik. 2 ay sonra 'çıkacağım' dedi. 2 ay sonra çıktı. Çıkarken evi bu hale soktu" diye konuştu.

"DAVACIYIM VE EVİMİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Kiracısının akrabaları ve arkadaşlarıyla kendisine saldırdığını ifade eden Erdoğan H., "Kavga ettik. 1 ay önce sözlü bir tartışmamız oldu. En sonunda 'kirayı da vermiyorum' dedi. İçeride 1 aylık kira ücreti vardı. 'Vermiyorum, alabilirsen al dedi kaba kuvvetle' dedi. Üzerime 4-5 kişi yürüdü. Akrabaları, kardeşleri, arkadaşları, üzerime yürüdüler. Sonra karakolluk olduk. Memur beyler baktılar. İfademizi verdik. Sonra eve geldiğimde evi bu hale sokmuş. Camları kırmış. Mahkemeye verdik. Davacıyım ve evimin yapılmasını istiyorum. Şikâyetçiyim. Maddi hasarlar açtı. Artık hukuka başvuracağım" dedi.