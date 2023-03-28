28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kiracı kadın ev sahibini öldürdü

Nijerya'da 33 yaşındaki Ifeoma Ossa isimli bir kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:01
Takip Et

Kiracı kadın ev sahibini öldürdü

Kiracı kadın ev sahibini öldürdü
+
Aa
-

Nijerya Haber Ajansı'nın haberine göre, 33 yaşındaki Ifeoma Ossa isimli kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibi Monday Oladele'yi cinsel organını sıkarak öldürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ifeoma, polise verdiği ifadede ev sahibinin eşinin kendisine hakaret ettiği için aralarında tartışma çıktığını belirtti. Suçlamaları reddeden Ifeoma, ev sahibinin hipertansiyon hastası olduğunu ve bir anda yere yığılıp hayatını kaybettiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ev sahibinin kardeşi ise polise verdiği ifadede Ifeoma'nın ağabeyinin cinsel organını sıkarak öldürdüğünü iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada zanlı, gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
4
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
6
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
7
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı
﻿Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı
﻿Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı
﻿Çitsarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Türk Telekom Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Hedef galibiyet
﻿Türk Telekom Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Hedef galibiyet
﻿Türk Telekom Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Hedef galibiyet
﻿Çitsarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.