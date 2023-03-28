Kiracı kadın ev sahibini öldürdü

Nijerya Haber Ajansı'nın haberine göre, 33 yaşındaki Ifeoma Ossa isimli kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibi Monday Oladele'yi cinsel organını sıkarak öldürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ifeoma, polise verdiği ifadede ev sahibinin eşinin kendisine hakaret ettiği için aralarında tartışma çıktığını belirtti. Suçlamaları reddeden Ifeoma, ev sahibinin hipertansiyon hastası olduğunu ve bir anda yere yığılıp hayatını kaybettiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ev sahibinin kardeşi ise polise verdiği ifadede Ifeoma'nın ağabeyinin cinsel organını sıkarak öldürdüğünü iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada zanlı, gözaltına alındı.