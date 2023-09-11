Kiracı seçen ev sahibi yandı

Konut kiralarında artış yüzde 25 zam sınırı zorunluluğu uygulamasına rağmen devam ederken kiracı - ev sahibi tartışmaları devam ediyor.

Ev sahipleri evlerini öğrenciye, bekara ya da çocuklu ailelere ev vermek istemiyor.

Artan fiyatların üzerine eklenen bu kriterler de kiralık ev bulmayı bir hayli zorlaştırıyor. Hem ev satın almak da hem de kiralamak zor bir hale gelmeye başlarken ev sahipleri için dikkat çeken bir açıklamaya yer verildi.

Kiracı ve ev sahipleri arasında çeşitli sorunlar basına yansımaya devam ediyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, bekara, öğrenciye ya da çocuklu ailelere ev vermeyen tapu sahipleri için önemli bir uyarı yaptı. Büyükşehirlerde bekara ev vermeyen ev sahipleri nedeniyle şikayetler artarken medeni hali bahane eden ev sahipleri için idari yaptırım kararı açıklandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Kılıç, cinsiyet, siyasi görüş, engellik durumu, medeni hal gibi ayrımcılık yapılan kiralama olaylarına dair "Karar organı alarak bu noktadaki ayrımcılık başvurularını inceliyor, karara bağlıyoruz. Bu noktada yaptırım yetkimiz var." dedi.

Medeni hali nedeniyle evini kiraya vermeyen ev sahipleri için önemli bir uyarıda bulunan TİHEK Başkanı Kılıç, mülk sahibine ve emlakçıya ayrımcılık talimatını uyguladığı için en üst düzeyden idari yaptırım cezası uyguladıklarını kaydetti.

90 BİN LİRA PARA CEZASI VAR

TİHEK Başkanı Kılıç, ''Hem gerçek kişilere hem kamu tüzel kişilerine hem özel hukuk tüzel kişilere herhangi bir ayrımcılık üzerine yapılan başvuruda, ihlal kararı verirsek 90 bin liraya kadar para cezası verme yetkimiz söz konusu.'' dedi.

2023 yılında belirlenen yeniden değerleme oranına göre söz konusu ev sahibi, emlakçı ve ilan sitelerine tek tek 90 bin TL para cezası verdiklerini söyleyen TİHEK Başkanı Kılıç, cinsiyet, siyasi görüş, engelli, medeni hal temelinde ayrımcılıklar olmak üzere birçok konuda başvuru aldıklarının da altını çizdi.

MEDENİ HAL NEDENİYLE EVİNİ KİRAYA VERMEYEN EV SAHİBİNE DEV CEZA

Medeni hal kapsamında sık sık aldıkları şikayetlere de değinen TİHEK Başkanı Kılıç, ''Mesela öğrencilerden medeni hal temelinde, yine ayrımcılık kapsamında yapılan başvurular oluyor. Bu noktada vermiş olduğumuz çokça karar var.'' dedi.

Buna ilişkin ihlal kararlarının olduğunu belirten TİHEK Başkanı Kılıç, kiralamaların yapıldığı internet sayfalarında da ayrımcılık ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Söz konusu ayrımcılık nedeniyle ev sahibi ve emlakçıların daha dikkatli ve titiz davranmaları gerektiğini belirten TİHEK Başkanı Kılıç, şimdiye kadar en yüksek 90 bin liralık ceza verdiklerini anımsatarak bu uygulamanın devam edeceğini, kişinin medeni hali nedeniyle barınma hakkından mahrum edilemeyeceğini ifade etti.