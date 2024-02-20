Kiracılar ev sahiplerini tek bir form ile ifşa edebilir. Ev sahiplerini kahreden haber

Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracı olarak oturan kişilerin adreslerine tek tek giderek yoklama usulü ile kiracılardan, ödedikleri kira miktarı, kaç yıllık kiracı olduklarına dair bilgiler alacak.

Kiracının evde olmaması halinde ise adrese bir yazı bırakılarak kiracılara belirli gün ve saatler içinde verilen adrese gelmeleri istenecek. Bu talebi yerine getiremeyen kiracılar ise internet üzerinden kirada oturdukları ev hakkındaki bilgileri verebilecek.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EV SAHİPLERİNİ SIKI TAKİBE ALDI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı sıkı önlemler nedeniyle artık ev sahipleri aldıkları kirayı düşük göstererek vergi ödemekten kaçamayacak. GİB, ev ile ilgili bilgileri ve alınan kira miktarlarını kiracıdan alma yolunu tuttu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ev sahiplerinin kiraları oldukça düşük göstererek o bedeller üzerinden vergi ödemeleri sebebi ile yüksek meblağlarda vergi kaybı olduğunu tespit etti.

VERGİ KAÇAĞI İÇİN ÜÇ AŞAMALI SİSTEM

GİB, vergi kaybının önüne geçmek amacıyla üç aşamalı bir sistemi devreye soktu.

1-) Vergi dairesi görevlileri yoklama usulü ile kira bilgilerinde tutarsızlık tespit ettiği adreslere giderek, kiracılar ile ödedikleri kira ve eve ait bilgileri yüz yüze alacak.

2-) Vergi dairesi görevlileri kiracıyı ev adreslerinde bulamaz ise, bir mektup bırakarak istenen gün ve saatte vergi dairesine gelerek bilgileri vermeleri istenecek.

3-) Vergi dairesine gidemeyen kiracılar ise internet üzerinden bir form doldurarak kira bilgilerini açıklayacak.

GİB ulaştığı kiracı bilgileri ile ev sahibinin beyanını karşılaştırarak vergi kaçaklarını tespit edecek.

KİRA BİLDİRİM FORMU NASIL DOLDURULUR?

GİB kira bilgilerine çabuk bir şekilde ulaşabilmek için kiracıların kira bildirim formunu nasıl dolduracağını da duyurdu. Eğer vergi dairesine giderek bilgilerini veremiyorsanız internet üzerinden kira bildirim formlarını doldurabilirsiniz.

Kirada oturan vatandaşlar kira ödemeleriyle ilgili bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulaması'na girerek Kira Bildirim Formu’nu doldurarak yapabilecek. Kira bildirim formunu doldurmanız için Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) adresine giriş sağlayıp T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.