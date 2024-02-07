Ak sakallı dükkan sahibi kiracısını tehdit etti! Bastonumla öldürürüm eşin dul çocukların yetim kalır

Kaynak: İHA
Ak sakallı dükkan sahibi kiracısını tehdit etti! Bastonumla öldürürüm eşin dul çocukların yetim kalır
Pendik'te bir dükkan sahibi, çıkarmak istediği kiracısına tehditler savurdu. Dükkan sahibinin, kiracısını, eşi ve çocuğuyla tehdit ettiği görüldü.

Pendik'in Ertuğrulgazi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir iş yeri sahibi ile kiracısı arasında anlaşmaz yaşandı.

İddiaya göre, kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Dükkan sahibi ise kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi.

Anlaşmazlık üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi, kiracısına tehditlerde bulundu.

Dükkan sahibinin, kiracısına, “Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık” dediği duyuldu.

İkili arasında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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