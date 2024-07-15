Kiracılar şartlar sil baştan değişti! İki yeni kriter geldi

1 Temmuz itibarıyla kira artışında uygulanan %25 sınırı sona erdi ve kira bedelleri hızla yükselmeye başladı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, ev sahiplerinin artık kiracı seçerken çok daha fazla kriter talep ettiğini belirtti.

Artık ev sahipleri GBT (Genel Bilgi Toplama) ve KKB (Kredi Kartı Bilgisi) gibi bilgileri isteyebiliyor, ayrıca Findeks raporu ve kefil talep ediyorlar. Kiracıların düzenli geliri olması ve tahliye taahhütnamesi vermesi de şart koşuluyor.

Son iki yıldır kira kontratlarının yenilenmesi döneminde %25 zam sınırı uygulanıyordu, ancak bu sınırın kalkmasıyla birlikte Temmuz ayında kira artış oranı %65,07 olarak açıklandı. Rıdvan Akgün, bu artış oranının kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları artırdığını ifade etti.

Akgün, “1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde bir milat başladı. Ev sahipleri mutsuzdu, kiracılar mutluydu. İki yıl çabuk bitti ve kiracılar şimdi %65,07 zam oranıyla karşı karşıya kaldı. Çaresizlik var. Artış yapmayanlar evi terk etmeye çalışıyor, ödeyemeyecek konumda olanlar ise yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor” dedi.

TAHLİYELER GÜNDEMDE

Akgün, kiracıların bir anda kira bedellerini çok artırmak istemediğini, ancak iki yıldır bekleyen ev sahiplerinin kira bedellerini yükselttiğini belirtti. “Ev sahipleri, iki yıldır bekledim, diyor. Yüzde 65,07’nin 07’sini bile istiyor. Tahliyeler gündeme gelebilir. Sürece arabulucular ve hukukçular katılabilir” dedi.

İzmir’deki ortalama kira fiyatlarından örnekler veren Akgün, “Yeni dönemde 3 artı 1 evin kirası, ortalama 20 bin lira olması gerekirken enflasyon artışı ile rakam çok yükseliyor. 15 bin liraya oturan bir kiracının yeni kira bedeli 23-24 bin liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.

SEKTÖRÜN BELİRLEYİCİSİ EV SAHİPLERİ

Kira bedellerinin yaz aylarında kaçınılmaz artış trendine girdiğini belirten Akgün, kiralık dairelerin giderek azaldığını söyledi. “Arz oluşmamış, talep çok fazla. İnsanlar ya evleniyor ya boşanıyor. Mülk sahipleriyle sorun yaşayan kiracılar tahliye ediliyor. Ciddi bir sirkülasyon var kira sektöründe” dedi.

İzmir’de boş bir dairenin fiyatının lokasyona göre 15 ile 30 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Akgün, ev sahiplerinin sektörün belirleyicileri olduğunu vurguladı. “Mülk sahiplerinin çoğu, kira bedellerini kendi belirliyor. 15 bin lira daireye 35 diyen de var, 40 diyen de var. Serbest piyasada mülk sahipleri istediği rakamı veriyor. Çaresiz kalan, ev arayan vatandaşlar, yüksek bedellerle karşı karşıya kalıyor” dedi.

KİRACI KRİTERLERİ ARTTI

Akgün, ev sahiplerinin yeni kiracı ararken çok seçici davrandığını belirtti. “Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi Kartı Bilgisi) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, Findeks raporu isteyenler de var.

Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz” dedi. Akgün, kiracıların yaşadığı zorlukları vurgulayarak, “Kiracılara Allah yardım etsin. Yasa onlardan yana gibi bile görünse, hepsine ev nasip etsin” diye konuştu