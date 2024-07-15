Başvuran kişilere geri ödemesiz kredi verilecek. Şartlar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başvuran kişilere geri ödemesiz kredi verilecek. Şartlar belli oldu

12 ay geri ödemesiz devlet destekli kredi için başvuruların başladığı duyuruldu. 350 bin TL'lik kredinin başvuru detayları netlik kazandı. İşte detaylar…

Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların yüksek faizli kredileri yerine devlet destekli kredileri kullanmayı tercih ediyor. Merkez Bankası’nın ekonomik politikaları nedeniyle ciddi faiz artırımlarına gidilmişti.

Özellikle yeni iş kurmak isteyen veya işini büyütmek isteyen kişiler için yeni fırsat KOSGEB ve Halkbank işbirliği ile geldi.

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12 AY GERİ ÖDEMESİZ 350 BİN TL VERİLECEK

Yeni girişimler yapmak için nakit paraya ihtiyacı olanlara yepyeni bir devlet destekli kredi imkanı resmen başlatıldı. Uzun bir zamandan beri girişimcilere özel fırsatlar veren Halkbank, başvuru yapan vatandaşlarına 350 bin TL verecek. Devlet destekli girişimci kredisi 12 ay geri ödemesiz olarak verilecek.

Uzun zamandan beri yoğun ilgi gören girişimci kredisinde limitler de yükseltildi. Halkbank, başvuru yapan vatandaşlarına 350 bin TL kredi verecek. KOSGEB desteği ile sağlanacak olan girişimci kredisi 12 ay da geri ödemesiz olacak. 35 yaşını aşmamış genç girişimciler bu kampanyaya başvurarak krediden faydalanabilecek.

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KİMLER KREDİ ALABİLİR?

Halkbank ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen girişimci kredisi, yeni iş kuracak olan vatandaşlara verilecek.

12 ay boyunca geri ödemesiz olarak sağlanan devlet destekli Kredi, 60 ay vadeli olarak sunuluyor. Temmuz ayı sonuna kadar Halkbank şubelerinden başvurunuzu yaparak genç girişimci kredisinden yararlanabilirsiniz.

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