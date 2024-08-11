Kiracılar yandı: Büyük zam geliyor uzmanlar tarih verdi

Sektör yetkililer kira fiyatlarının katlanarak artacağını açıkladı. Yetkililer, kira fiyatlarının ekim ayında fırlayacağını da belirtti.

Kira fiyatlarında da fahiş artış ev sahibi ile kiracıları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Vatandaşları canından bezdiren kira artışlarına bir yenisi daha eklenmek üzere. Sektör yetkililerine göre ekim ayında da kiralara büyük oranda zam gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda, kira enflasyonunda yavaşlama görüldüğünü, fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığı mesajını verirken, sektör yetkilileri bambaşka bir beyanda bulundu.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASIYLA BİRLİKTE FİYATLAR UÇACAK

Yetkililer, özellikle ekim ayında yükselecek kira fiyatlarının, üniversitelerin açılması ile büyük kentlerde yaşanacak taşınma hareketliliğinde daha da hissedileceğine dikkat çekti.

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ise " İstanbul kira ortalamasını alırsak 100 metrekare kira ortalaması 20 bin TL idi. 20 bin TL'nin kira zamları uygulanırsa 33 bin lira civarına çıkması lazım. Şu anda aynı dairenin boş fiyatı 25 bin ile 27 bin TL arasında" ifadelerini kullandı.