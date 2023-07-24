Kiracının çıktığı evini temizlemeye gitti. Bazanın altında kadın cesedi buldu

Kiracısının çıktığı evine temizlik için giden ev sahibi, bazanın altında kadın cesedi buldu. Gördüğü manzara karşısında şoka giren ev sahibi ekiplere haber verdi.

Ölü bulunan kadının kocasının ve oğlunun evden 10 gün önce ayrıldığı öğrenildi.

YORGANA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki olay; akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Fetih Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, kiracılarının çıkmaları nedeniyle ev sahibi daireyi görmek ve temizlemek için eve gitti.

Ev sahibi içeriyi gezerken bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu. Şoke olan ev sahibinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İKİ HAFTADIR EVDE OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan cesedi bulunan kadının, kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracısı olduğu öğrenildi.