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Kiracılar dikkat. Ev sahipleri tahliye için en çok bu yöntemi kullanıyor

Yükselen kira fiyatları, ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirdi. Devlet kira artışını sabitlese de piyasa dengi ücreti yakalamak için eski kiracılarına karşı çeşitli yollara başvuruyor. Ev sahiplerinin yeni yöntemi geriye dönük ise enflasyon farkını talep etmek.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:19
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Kiracının tahliyesi için bu yöntemi kullanılıyor

Kiracılar dikkat. Ev sahipleri tahliye için en çok bu yöntemi kullanıyor
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Ev sahiplerinin yüksek kira elde etmek için sıkılıkla başvurduğu yöntem kiracılara alacaklı davası açmak oldu.

5 yılını dolduran kiracısını tahliye edip evini daha yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen ev sahipleri, geçmiş dönem enflasyon farkını talep edip eğer kiracılar evi tahliye etmezse alacaklı davası açmakla tehdit ediyor.

DÜZENLİ ÖDEME BELİRLEYİCİ OLUYOR

Açılan davalarda ise çıkan karar genellikle talep edilen kiranın yüzde 25 ila 40 oranında altında oluyor. Bu çerçevede avukat yolunu tutan ev sahipleri, kiracının 5 yıllık geçmişini masaya yatırarak kiracının 5 yılda kirasını düzenli ödeyip ödemediğine bakılıyor. Düzenli ödenmesi takdirde bu noktada kira zamlarına bakılıyor.

KİRA ZAMMINDA KANUN BELLİ

Gayrimenkul uzmanı Yasemin Demirbaş, kanunen kira zamlarının o yılın enflasyon oranına göre yapılması gerektiğini söyledi.

Ev sahibi ile kiracı aralarında anlaşıp bazen enflasyon oranının da altında zam yapılabildiğini anlatan Demirbaş, ev sahibi 5 yıl boyunca arada oluşan farkları hesaplayıp kiracısına bu yönde alacaklı takibi açtığını dile getirdi. Demirbaş, enflasyon oranında zam yapılmaması nedeniyle ev sahibini haklı bulan emsal bir mahkeme kararı da olduğu için ev sahibi alacaklı davasında haklı bulunduğunu bu nedenle 5 yıllık fark ve faiz oranıyla birlikte kiracılara yüklü miktarlarda ödemeler çıktığını belirtti.

Demirbaş, bu çerçevede ev sahipleri kiracılara 'bu alacaktan vazgeçmemi istiyorsan evi boşalt' dediklerini söyledi.

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