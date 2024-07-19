Kiracısını çıkması için tehdit eden ev sahibi meğer kaçak kazı yapıyormuş

Kaynak: AA
Kiracısını çıkması için tehdit eden ev sahibi meğer kaçak kazı yapıyormuş

Nevşehir Ürgüp'te bir ev sahibi, yeni satın aldığı evin kiracısını tehdit ederek evden çıkarmaya çalışırken yasa dışı kazı yaparken yakalandı.

Urfa'dan gelerek Mazı köyünde bir ev satın alan Mehmet İ'nin, mevcut kiracı Servet Doğan'ı evden çıkarmak için tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Kiracı Doğan'ın sözleşmesinin hala geçerli olması sebebiyle taşınmayı reddettiği ve bu durumun ardından Doğan'ın ailesinin, tehditler sebebiyle ev sahibi Mehmet İ'yi jandarmaya bildirdiği öğrenildi. Gelen ihbar üzerine Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kiracının bahçede bir şeylerin gömüldüğünü belirtmesiyle başlattığı araştırmada, evin bahçesinde yasa dışı kazı yapıldığı tespit edildi ve ev sahibi ile kimliği belirsiz bir şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Mazı Köyü Muhtarlığından Cafer Kaygısız'ın basına yaptığı açıklamada, jandarma ekipleriyle birlikte evin bahçesinde 30 metre derinliğinde bir çukur kazıldığını ve burada kaçak kazı faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Kaygısız, olay yerinde inceleme yapmak üzere ekiplerin çağrıldığını ve şüphelilerin hazine arayışı içinde olduklarını belirttiği konuşmasında, evin kaçak kazı amacıyla satın alındığına dair şüphelerin olduğunu dile getirdi.

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