Kirada yeni dönem uygulamaya giriyor! Ev sahipleri beklemede kiracılar ise tedirgin

Türkiye'de konut kira artışlarını sınırlayan geçici yasal düzenleme, 8 Haziran 2022 tarihinde Türk Borçlar Kanunu'na eklendi ve bu sınırlandırma orijinal olarak 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı. Yapılan bu düzenleme ile, konut kiralarındaki yıllık artış oranı en fazla yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Ancak, mevcut durumda 1 Temmuz 2024'ten itibaren bu sınırlamanın kaldırılması gündemde. Eğer mevcut düzenleme değişirse, kira artışları, 12 aylık enflasyon ortalamasına dayalı olarak hesaplanacak ve mevcut verilere göre bu, Nisan ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 59.64'lük bir artış anlamına gelebilir.

Gayrimenkul sektörü uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın konu hakkındaki değerlendirmelerine göre, 2 Temmuz'dan itibaren beklenen kira düzenlemesi ile birlikte kiralık konut sayısının artması ve kiraya vermek istemeyen mülk sahiplerinin bu dönemde boş dairelerini piyasaya sürmeleri öngörülüyor. Özelmacıklı, bu durumun hem kiralık hem de satılık gayrimenkul piyasasını canlandıracağını ifade ediyor.

BEKLENEN DÜZENLEME YAPILIRSA KİRACILAR VE MAL SAHİPLERİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR SON BULABİLİR

Emlak sektörü temsilcisi Mustafa Hakan Özelmacıklı, beklenen düzenlemenin piyasadaki anlaşmazlıkları çözme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Son zamanlarda bakanların konu hakkında yaptığı açıklamaların ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira artış sınırlamasının devam etmeyeceğini belirttiği biliniyor.

Sektör analizlerine göre, mevcut yüzde 25'lik kira artış sınırının piyasada etkin bir şekilde uygulanmadığı gözlemlendi. Bu sınırlama, 11 Temmuz 2022'de başladı ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek. 2 Temmuz itibarıyla, kira kontratları yenilendiğinde, konut kiralarında yüzde 25 yerine Tüketici Fiyat Endeksi'nin son 12 aylık ortalaması olan oran dikkate alınacak.

Nisan ayı itibarıyla bu oran yüzde 59.64 olarak kaydedildi. Bu değişiklik, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki mevcut anlaşmazlıkları azaltmayı amaçlamaktadır. 2023 yılında kira ve tahliye davaları gibi konularda açılan dava sayısının 120 bin civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemenin hukuki süreçler üzerindeki yükü hafifleteceği öngörülüyor.

MÜLK SAHİPLERİ BOŞ DAİRELERİNİ YENİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE SATILIĞA VEYA KİRALIĞA KOYACAKTIR

Beklenen yeni düzenleme ile ilgili olarak gayrimenkul uzmanı Özelmacıklı'dan önemli açıklamalar geldi. Özelmacıklı'ya göre, kira oranlarındaki değişikliklerin yürürlüğe girmesi, şu anda boş olan konutların piyasaya sürülmesine yol açabilir. Mevcut kira sınırlamalarının, bazı mülk sahiplerinin gayrimenkullerini boş bırakmalarına neden olduğunu belirten Özelmacıklı, bu sınırlamaların kaldırılmasının, mülk sahiplerinin kiralamaya daha istekli olmalarını sağlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca, bu değişikliğin, kiracılar ve mülk sahipleri arasındaki mevcut anlaşmazlıkları azaltabileceği ve bu alandaki sorunlara çözüm getirebileceği konusunda iyimser bir beklenti içinde olduğunu dile getirdi.