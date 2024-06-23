‘Kiralar daha da artacak’. İYİ Partili Kürşad Zorlu kara haberi verdi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni vergi paketi hazırlığına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Zorlu, paylaşımına kiralarda yüzde 25 sınırı uygulamasının 1 Temmuz tarihinde sona erecek olması sebebiyle daha önce verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiği görüşmede yaptığı konuşmayı da ekleyerek tepki gösterdi.

"KİRALAR DAHA DA ARTACAK"

Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek konut kiralarından yüzde 20 stopaj alınmasının planlandığına dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Zorlu, bu şekilde kiraların daha da artacağını vurgulayarak, "Sayın Şimşek, konut kiralarından yüzde 20 stopaj almayı planladığınız iddia edilmektedir. Fakat sanırım görmek istemediğiniz şu ki, bu şekilde kira fiyatları daha da artacaktır. Zira ev sahipleri aldıkları kiranın yüzde 20'sini her ay vergi olarak ödeyecek ise bunun kiracılara ek kira zammı olarak yansıması kaçınılmazdır” dedi.

"SORUNU BAŞKA BİR SORUN ÇIKARARAK ÇÖZEMEZSİNİZ"

Zorlu, TBMM’de sunduğu araştırma önergesiyle farklı çözüm seçeneklerini hakkında konuşmak istediğini ifade ederek, "İşte bunun için TBMM’de araştırma önergesi vermiş ve çözüm için farklı seçenekleri hep birlikte konuşalım istemiştim. Sorunu bir başka sorun çıkararak çözemezsiniz!" ifadelerini kullandı.