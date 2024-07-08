Kiralara yüzde 60 zam bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kiralara yüzde 60 zam bekleniyor

1 Temmuz itibariyle yüzde 25 kira sınırlaması sona ererken İstanbul ve Ankara’da kira fiyatlarının yüzde 60’lara kadar artması bekleniyor.

Temmuz ayı itibariyle yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılmasının ardından Türkiye genelinde kira artışları beklenirken, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam önemli açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 60 KİRA ZAMMI

Özellikle sosyal konut projelerinin kiracılar için çözüm olabileceğini vurgulayan Akçam, bu ay için geçerli olan yüzde 65'lik kira zam sınırının aşılması ihtimalinin de altını çizdi.

ATEM Başkanı Akçam, TÜFE oranının üzerinde zamlar yapıldığını ve fahiş fiyatları önlemek için en yüksek seviyede olan kira fiyatlarındaki artışların 2 yıl durdurulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İstanbul’da yerel emlakçı Yasin Demirtaş, kira artışlarının Ağustos ayında daha da belirginleşeceğini dile getirdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Birçok yurttaş maaşına zam alamadı ancak kiralar yüksek oranda artacak," diyerek endişelerini dile getirdi.

Demirtaş, seneye için de enflasyonun düşmeyeceğini ve kira oranlarının yüzde 50-60 civarında artabileceğini tahmininde bulundu.

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