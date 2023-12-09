Kiralık Kasalar Tünel Kazılarak Soyuldu. 268 kasada tarihi vurgun yapıldı

Baker Street Soygunu 11 Eylül 1971 yılında gerçekleşmiş ve 268 kiralık kasada vurgun yapılarak soygun tarihine geçmiştir.
1971 yılında gerçekleşen Lloyds Bank soygunu, soyguncuların **Le Sac** adlı bir deri mağazasını kiralayarak, mağaza ile banka arasındaki tavukçunun altından tünel kazarak gerçekleştirdikleri bir soygundur.
Soygunun yapıldığı gece amatör olarak radyo ve telsiz operatörlüğü yapan Robert Rowlands, soyguncular ile çatıda bulunan gözetleyici arasında yapılan telsiz konuşmalarını fark eder ve polisle irtibat kurar.
Ancak polisler, emanet kasalarının bulunduğu bölümü güvenlik kapısı kapalı olduğu için kontrol edemezler ve soyguncular yakalanmaktan kurtulurlar.
Soygun sonucunda 268 kasa patlatılarak, bankadan aldıkları nakitlerle birlikte toplamda 3 milyon sterlin civarında olduğu tahmin edilen bir miktarla kaçmayı başarırlar.
Yetkililer, ulusal güvenlik nedenlerinden ötürü olayı D-Notice statüsüne alır ve basın organlarına uyarı yaparak hikâyenin kısa sürede unutulmasını sağlarlar.
Olaydan sonra yaşananlar tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1973 yılında Times gazetesi, Londra Ağır Ceza Mahkemesinde soygun nedeniyle mahkûm edilen dört erkeğin isimlerini açıklar.
Bu kişilerden üçü; fotoğrafçılık yapan Anthony Gavin, araba satıcılığı yapan Thomas Gray Stephen ve özel bir şirketin müdürlüğünü yapan Reginald Samuel Tucker'dır.
Bu üç kişi, on ikişer yıl hapis cezası almışlardır. Dördüncü kişi ise moda tasarımları satıcısı Benjamin Wolfe'dur.
Wolfe önce suçsuz bulunmuş, daha sonra soyguncular tarafından kullanılan mağazanın kira sözleşmesinde imzası olduğu için sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştır .