Kiralık otomobile yüzde 80 zam

Ali Can Polat'ın haberinde yer alan bilgilere göre; arabası olmayan vatandaşın tercih ettiği kiralık otomobillere de yüzde 70 ile 80 arasında bir zam geldi.

Bu bayramda geçen bayrama göre yüzde 40-50 oranında talep artışı olurken bünyesinde birçok araç kiralama şirketini barındıran Yolcu360 Genel Müdürü Umut Yıldırım, 100’den fazla noktada araç stoklarının tamamen dolu olduğunu ifade etti.

Araç satış fiyatları bir yılda yüzde 96 artarken kiralama fiyatlarının yüzde 70-80 oranında arttığını söyleyen Yıldırım, bu bayramda kiralamaya olan talebin yüzde 50 arttığını aktardı.

NE ZAMAN ZAMLANACAĞI BELLİ OLDU

Araç kiralama firması Enterprise Üst Yöneticisi (CEO) Özarslan Tangün, “Fiyatlar 2023’e göre yüzde 70 civarında arttı." dedi. Fiyatlara rağmen bu bayram geçen bayrama göre yüzde 40’lık bir talep artışının da gözlemlediğini ifade eden Tangün, kiralama rotalarında en yüksek talebin İstanbul ve Ankara’da olduğunu söyledi. Yaz aylarında yüzde 50’lik bir talep artışı ile birlikte yüzde 45’lik bir fiyat artışı da beklediklerini aktardı.