Kiralık villada uyuşturucu baskını

Kaynak: İHA
Kiralık villada uyuşturucu baskını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kiralık bir villaya yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan kiralık bir villaya baskın düzenledi.

Villada yapılan aramalar sonucunda80 gram skunk, 2 adet hassas terazi, bin adet kilitli poşet, 1 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 1 adet bıçak ve 8 bin 720 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetler ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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