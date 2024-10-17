Kirayı elden ödeyenlerin vay haline

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklanan bu verilere göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Haftalık, günlük veya benzeri biçimde kısa süreli konut kiralamalarına dair tahsilat ve ödemeler de tevsik çerçevesinde yer alıyor.

Eski uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde 500 TL’yi aşması halinde bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi şarttı. Tebliğle konut kiralarında söz konusu sınır kaldırıldı. Tüm ödemeler banka veya PTT aracılığıyla yapılacak.

CEZA ÜST SINIRI 20 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Yürürlükten kaldırılan tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza uygulanırken konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de Temmuzda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kiracıya da ceza kesilmesi imkanı getirilirken söz konusu ceza tutarları artırıldı.

Bu çerçevede kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Kesilecek ceza tutarı 5 bin TL’den az olamayacak. Eski uygulamada bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin TL olarak uygulanıyordu.

Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi durumunda, kiracıya özel usulsüzlük cezası uygulanmayacak.

Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı da 8 milyon 700 bin TL’den 20 milyon TL’ye yükseltildi.

Diğer yandan, "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de 1 Eylül 2024'ten geçerli olmak şartıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.