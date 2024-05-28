Kirazseverlere kötü haber!

Kaynak: İHA
Kirazseverlere kötü haber!

Tekirdağ kirazının kilosu 80 ile 100 TL arasında değişirken, üreticiler bu yıl yağan ilk yağmurlardan dolayı kirazın zarar gördüğünü söyledi.

Mayıs ayından itibaren kızıllaşan ve olgun hale gelen Tekirdağ kirazı, bu mevsim de tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Kirazın, tezgahlarda kilosu ise 80-100 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler bu yıl yağan ilk yağmurlardan dolayı kirazın zarar gördüğünü ifade etti.

"MAALESEF BU YIL KİRAZ YOK"

Bu sebeple bu sezon kirazın az olduğunu belirten Turgay Gök, "Bu sezon ilk yağmurdan sonra kiraz yağmurdan tozdan çok etkilendi. Yani bu sene kiraz kalmadı. Festivalde kiraz kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Biz isteriz ki millet ucuz alsın yesin ama maalesef bu yıl kiraz yok. Biz de 50 liraya alıyoruz 80 liraya satıyoruz. Ama yani isteriz ki çok olsun, ucuz olsun, vatandaş yesin" diye konuştu.

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