Kırdığı alkol şişesi ile arkadaşının boğazını kesti

Kaynak: İHA
Kırdığı alkol şişesi ile arkadaşının boğazını kesti
Bursa'da beraber alkol aldığı arkadaşıyla tartışma yaşayan K.A., O.Y.’nin boğazını kırdığı alkol şişesiyle kesti. Olay sonucu O.Y. ağır yaralandı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kerimağa Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Kemal A. (39) ve Osman Y. (58) kurdukları masada birlikte alkol almaya başladı.

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Bir müddet sonra iki arkadaş arasında tartışma başlarken, şahıslar birbirini darp etmeye başladı. Duruma öfkelenen Kemal A., elindeki alkol şişesini kırarak arkadaşı Osman Y.'yi boğazından ağır yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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