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Kırgız çadırları ve AFAD çadırları arasındaki fark

Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası yardımlar tüm hızıyla devam ederken, depremzedelerin barınma ihtiyaçları da had safhaya ulaştı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 23:56
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Kırgız çadırları ve AFAD çadırları arasındaki fark

Kırgız çadırları ve AFAD çadırları arasındaki fark
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Kırgız çadırlarının oldukça düzenli ve güven verdiği gözlemlenirken, AFAD’ın kurduğu çadırların gelişi güzel ve sistemsiz olması gözlerden kaçmadı.

AFAD ÇADIRLARI

Çadırları bitişik nizamla kurulması olası bir yangın riskini arttırırken, ısıtma sorunu ise başlı başına bir sorunu teşkil ediyor.

Kırgızistan'ın Türkiye'ye gönderdiği 78 Kırgız çadırı Gaziantep'e ulaşmış ve kurulumları gerçekleştirilmişti.

ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ DEPREM BÖLGESİNDE

Türkiye'nin Van Erciş’te yaşayan Ulupamir Kırgız Türkleri, Kırgızistan'dan gelen Kırgız çadırlarını kurmak için deprem bölgesine giderek Kırgız çadırı kurma çalışmalarında yer almışlardı.

KAZAK ÇADIRLARI DA AYNI DÜZENDE

Öte yandan Kazakistan Türkü gazeteci Nurbek Bekbau'nun öncülüğünde toplanan para ile alınan 120 otağ Türkiye'ye getirilerek depremzedeler için kuruldu.

Nurbek Bekbau yaptığı açıklamada “Bir yere yığmadık, yol kenarına diktik. İleride burada yaşayan ailelerin araba ile gelip eşyalarını boşaltmaları uygun olur. Bazılarının arasına tencere ve ocak yerleştirmek için boşluk bıraktık.” dedi.

KURULAN AFAD ÇADIR KENTLERİNDEN  BRİ KAÇ ÖRNEK

 

 

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