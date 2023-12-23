Kırgız-Tacik sınırında 11,88 kilometresi daha belirlendi

Kaynak: AA
Kırgız-Tacik sınırında 11,88 kilometresi daha belirlendi
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınırın, 11,88 kilometrelik kısmında daha uzlaşma sağlandı.

Kırgızistan hükümeti basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 17-23 Aralık'ta Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi'ndeki Buston şehrinde bir araya gelerek “sınır tartışmaları” ele alındı.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 11,88 kilometresinde daha uzlaşma sağladı ve bu konuda protokol imzalandı.

Taraflar, gelecek hafta Kırgızistan'da bir kez daha temasa geçecek.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine dair tartışma yaşanıyordu.

Çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının yaklaşık 240 kilometresi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

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