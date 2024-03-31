Kırgız Türkleri Van’da atlarıyla oy kullanmaya gitti

Kırgız Türkleri, Ulupamir Mahallesi'ndeki Ulupamir İlköğretim Okulu'nda oy kullanmak için bir araya geldi.

Kırgızlar, oy kullanırken geleneksel kıyafetlerini giyerek sandıklara geldi. Bazıları ise atlarıyla geldi.

Hidayetullah Asyalı, her seçimde geleneksel kıyafetlerini giyerek oy kullandıklarını ve bu kez gençlerin atlarıyla okula gelerek oy kullandığını belirtti. Asyalı, seçimlerin huzurlu geçmesini diledi ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Asyalı, "İlk defa oy kullanan gençlerimiz atlarıyla okula gelerek oylarını kullandı. Seçimlerin huzurlu geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Alperen Varol, ilk defa oy kullandığını ve bunu atıyla gerçekleştirmenin heyecan verici olduğunu ifade etti. Varol, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Mihriban Erçetin ise uzun yıllardır bölgede yaşadıklarını ve oylarını güvenle kullandıklarını belirtti. Demokratik haklarını kullanmanın önemine vurgu yapan Erçetin, tüm seçmenlere teşekkür etti.