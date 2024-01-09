Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Kaynak: AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Bu görüşme sırasında, sağlık, enerji ve finans sektörleri ile bölgesel güvenlik konuları dahil olmak üzere çeşitli ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan’a yapmayı planladığı resmi ziyaret ve Bişkek’te düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı konuşuldu.

Caparov, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin geniş bir alanda gelişim göstermesinin olumlu dinamiklerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Caparov, ticari ve ekonomik işbirliği konusuna değinerek, Ankara’da düzenlenecek olan Kırgız-Türk Hükümetlerarası Komisyonu toplantısının ekonomik gündemi destekleme açısından önemini vurguladı.

Fidan, misafirperverliği için Kırgızistan Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti ve iki ülke liderlerinin ortak çabaları sayesinde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin genişletilmesiyle önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Görüşme sonunda Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletti.

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