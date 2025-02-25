Kırgızistan Merkez Bankası yeni faiz oranlarını açıkladı

Ülkede enflasyon, yıl başından bu yana yüzde 1,5 artarken, yıllık bazda yüzde 6,9 seviyesinde bulunuyor. Gıda ve hizmet fiyatlarında ılımlı artış gözlemlenirken, önceki dönemlerdeki ücret artışları gibi faktörlerin etkisi sürüyor.

Tacikistan'da yeni faiz oranları belli oldu

Ocak 2025’te Kırgızistan ekonomisi yüzde 10,6 büyüme kaydetti. Bu büyüme, güçlü iç talep, reel gelir artışı, artan havale akışları ve yükselen tüketici kredileriyle desteklendi.

Azerbaycan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Merkez Bankası, iç ve dış ekonomik koşulları sürekli olarak değerlendirerek para politikasında değişiklik yapabileceğini belirtti. Ayrıca, gecelik kredi faizini yüzde 11, mevduat faizini ise yüzde 4 seviyesinde sabit tuttu.