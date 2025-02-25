Kırgızistan Merkez Bankası yeni faiz oranlarını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan Merkez Bankası yeni faiz oranlarını açıkladı

Kırgızistan Merkez Bankası, Şubat 2025 toplantısında politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı. Böylece faiz oranları, Ocak 2022’den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti. Karar, istikrarlı enflasyon ve ekonomik toparlanma nedeniyle alındı.

Ülkede enflasyon, yıl başından bu yana yüzde 1,5 artarken, yıllık bazda yüzde 6,9 seviyesinde bulunuyor. Gıda ve hizmet fiyatlarında ılımlı artış gözlemlenirken, önceki dönemlerdeki ücret artışları gibi faktörlerin etkisi sürüyor.

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Ocak 2025’te Kırgızistan ekonomisi yüzde 10,6 büyüme kaydetti. Bu büyüme, güçlü iç talep, reel gelir artışı, artan havale akışları ve yükselen tüketici kredileriyle desteklendi.

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Merkez Bankası, iç ve dış ekonomik koşulları sürekli olarak değerlendirerek para politikasında değişiklik yapabileceğini belirtti. Ayrıca, gecelik kredi faizini yüzde 11, mevduat faizini ise yüzde 4 seviyesinde sabit tuttu.

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