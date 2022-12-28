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Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan Milli Veri Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 23.16'da Kazakistan'ın Almati kentinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 23:18
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Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
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İHA - Kazakistan Milli Veri Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 23.16’da Kazakistan’ın Almatı kentinden 262 kilometre uzaklıkta Kırgızistan-Çin sınır bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarılan açıklamada, sarsıntıların Almatı kentinde 3-4 büyüklüğünde hissedildiği kaydedildi.

Almatı Acil Durumlar Departmanı, halkı panik yapmamaya çağırdı ve deprem sırasında yapılması gereken kuralları hatırlattı. Kazakistan ve Kırgızistan'da depremin hasarlara yol açıp açmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise, Kırgızistan’da meydana gelen depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

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﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
﻿Kırgızistan'da 6 büyüklüğünde deprem
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