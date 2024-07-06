Kırgızistan’da darbe planlayan gruba baskın: 255 bin 238 mühimmat ele geçirildi

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme hazırlığı yapan şahısların evlerine yapılan baskınlarda, yüklü miktarda silah ve askeri teçhizat ele geçirildiğini duyurdu. Baskınlarda 50 tüfek, 20 tabanca, 255 bin 238 mühimmat, 200 kolluk kuvvetleri üniforması, 150 polis şapkası, 100 askeri şapka, 38 kurşungeçirmez yelek, 2 drone ve el yapımı patlayıcılar bulundu. Ayrıca, milletvekili Marlen Mamatkanov’a ait askeri kimlik kartı da ele geçirildi.

Dün yapılan açıklamada, "Vatandaşların ölümüne yol açan kitlesel olaylar düzenleyerek iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeyi ve ülkede toplumsal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmayı planlayan yıkıcı bir grubun faaliyetinin engellendiği" belirtilmişti.