Kırgızistan’da Enerji santralinde patlama. 2’si ağır 5 işçi yaralı

Kaynak: İHA
Kırgızistan’da Enerji santralinde patlama. 2’si ağır 5 işçi yaralı
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki enerji santralinde patlama meydana geldi. Patlada 2’si ağır 5 işçi yaralandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saat 03.00 sıralarında Bişkek’te bulunan merkezi ısı ve enerji santralinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangına itfaiye ekipleri 2 saatlik bir müdahalede bulunarak yangını 2 saatte kontrol altına aldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, patlamada yaralanan ve hastaneye kaldırılan işçileri ziyaret ederek, yaralı işçiler hakkında son bilgileri aldı.

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Patlamanın yanı sıra Bişkek’te bulunan okul ve çocuk bahçeleri uzaktan eğitime geçti.

Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev beraberinde Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmayilov, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Cırgalbek Şamıraliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmayilov, meydana gelen patlamada 2’si ağır 5 işçinin yaralandığını belirterek, “2 işçinin vücudunun yüzde 80’inde yanıklar oluşurken, diğer işçinin yüzü ve elleri yandı. Hafif yaralanan diğer 2 kişi de ayakta tedavi edildi” ifadelerini kullandı.

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Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Cırgalbek Şamıraliyev, patlama sonucunda Bişkek’in güney mahallelerinde yaklaşık 60 eve ısı verilemediğini aktardı. Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev ise, evlerdeki ısıtmanın bir hafta içinde yeniden sağlanacağını kaydetti.

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