Kırgızistan'da üniversiteliler ayaklandı. Türklerle kavga etmeyeceksin

Kırgızistan hükümeti, olaylar sırasında uluslararası basında çıkan yabancı öğrencilere yönelik cinayet ve şiddet iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildiren bir açıklama yayınladı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev yaptığı açıklamada, ülkede yasadışı 5.000’e yakın yabancı olduğunun altını çizdikten sonra olayların Pakistan, Bangladeş, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerden gelen öğrencilerin Kırgızlara gerekli saygıyı göstermeyip saldırgan bir tavır takınmaları olduğunu söyledi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise “Sosyal medyada dolaşan iftiralar sonrasında etnik gruplar arası şiddet tırmandırıldı. Olaylar polis ekiplerimizin başarılı müdahelesi ile sonlandırıldı” denildi.

Kırgızistan’da yaşanan olayları şahsi Youtube kanalında gündemine taşıyan Gazeteci Ardan Zentürk, yaşanan olayların temelinde Kırgızistan üniversitelerinin verilen kaliteli eğitimin olduğunu iddia etti. Kırgız üniversitelerinin Asya’da oldukça meşhur olduğunu ve kaliteli doktor yetiştirdiğini savunan Zentürk “Kırgız üniversitelerinin doktorluk diplomaları dünyada geçerli bir kimlik taşıyor. Çok kaliteli tıp eğitimi verdikleri için o bölgedeki büyük ulusların evlatları, ucuz buldukları, Kırgızistan'a gidiyorlar ve Tıp eğitimi alıyorlar” diye konuştu.

Bişkek’teki üniversitelerde Kırgız öğrencisi kadar yabancı öğrencisinin de olduğunu söyleyen Zentürk “Bizim Kıbrıs'taki gibiler ama Kıbrıs'taki diplomalar son dönemlerde biraz şaibeli hale geldi. Burada öyle değil. Bunlar eski Sovyet usulü gayet güçlü üniversiteler” dedi.

Türklerin esasında kendi halinde yabancılara bir şey yapan bir millet olmadığını, Türkler arasında faşizmin yerleşemeyeceğini bunun da tarihte çok uluslu imparatorluk yönetmiş bir millet oluşumuza bağlayan Zentürk “Aşırı milliyetçi kimlik çok fazla tutmaz. Milliyetçi kimlik tutar ama karşılıklı saygıya dayanan bir milliyetçilik varsa tutar. Adolf Hitler tarzı bir milliyetçilik Türklerde olmaz çünkü biz genetik olarak kavimler göçlerinin olduğu bir coğrafyada, farklı kültür, dini inanç, etnisite ile birlikte yaşamaya alışmış bir milletiz” diye konuştu.

"TÜRKLERLE KAVGA ETMEYECEKSİN"

Zentürk, Kırgız Türklerinin de Sovyetler Birliği'nden dolayı birden fazla kültürle bir arada yaşamaya alışık olduğunu vurguladıktan sonra “Türklerin bir huyu var. Kendi topraklarında racon istemiyorlar. bu Türkiye Türkü için de geçerli, Kazak için de geçerli, Kırgız için de Özbek için de Azerbaycanlı için de… Gel beraber çalışalım. Öğrenimini al, diplomanı al. Git ne yaparsan yap. Bunların bir problemi yok ama sen bana racon kesmeye başlarsan -gençlik ağzıyla konuşuyorum- kavga büyüyor. Diğer milletlere benzemediğin bir tarafımız var geri çekilmiyor” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’da yaşanan olayların 3 Mısırlı öğrenciyle, Kırgız öğrenciler arasında patlak veren ufak bir kavga olduğunu hatırlatan Zentürk, Pakistan ve Hindistan’ın ülkede bulunan vatandaşlarını hızla Bişkek’ten çekmeye başladığını, bir nevi olağanüstü halin yaşandığını belirtti.

Zentürk sözlerini “Kavga etmeyeceksin Türklerle veyahut Türklerin hoşuna gitmeyecek kendi kız arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına, kötü muamele yapmayacaksın. Yaptığın an bu oluyor işte. Özel uçaklar kondu Bişkek'ten Hintlisi, Pakistanlısı tahliye ediliyor. Hoş bir şey mi? Hoş bir şey değil ama bu bir karakter: Bir yere kadar duruyoruz, o durduğumuz yerde bakıyoruz ki bunlar akıllanmıyor, ondan sonra da bu oluyor” diye sonlandırdı.