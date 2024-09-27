Kırgızistan'dan büyük madencilik hamlesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan'dan büyük madencilik hamlesi

Kırgızistan, Issık Göl bölgesindeki Kızıl-Ompol yatağını geliştirmeye başladı. Bu stratejik proje, ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve yeni iş imkanları yaratacak. Çevre dostu madencilik teknolojileri kullanılacak.

Kırgızistan, Issık Göl bölgesinde bulunan ve ülkenin en büyük titanomagnetit yatağı olan Kızıl-Ompol’ü geliştirmeye başladı. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, 25 Eylül’de düzenlenen lansman töreninde yaptığı konuşmada, devletin bu stratejik yatağı geliştirip finanse edeceğini belirtti. Caparov, Kızıl-Ompol yatağının milyonlarca ton titanomagnetit içerdiğini ve titanyumun tıp, havacılık ve uzay gibi çeşitli endüstrilerde değerli olduğunu vurguladı. Bu yatağın geliştirilmesinin ihracatı artırmanın yanı sıra yeni iş imkanları yaratacağını ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

ÇEVRE DOSTU MADENCİLİK VE YASAĞIN KALDIRILMASI

Yatağın geliştirilmesinde çevre dostu bir yaklaşımın önemine dikkat çeken Caparov, titanomagnetitin çıkarılmasında kullanılan teknolojilerin, uranyum ve toryum gibi ilişkili minerallerin güvenli bir şekilde çıkarılmasını garantileyeceğini söyledi. Haziran ayının başlarında Kırgız parlamentosu, 2019’dan beri yürürlükte olan uranyum ve toryum madenciliğine ilişkin yasağı kaldıran bir hükümet tasarısını onayladı. Bu hareket, ülkenin hala Sovyet döneminden kalma radyoaktif uranyum atık sahalarının rehabilitasyonu ve korunması üzerinde çalışması nedeniyle Kırgız toplumunda çevresel endişelere neden oldu. Hükümet, uranyum ve toryumla birlikte gelen titanomagnetit madenciliğine başlamak için yasağı kaldırdı ve her iki elementi de Bişkek’in yaklaşık 100 km batısındaki Kara-Balta Madencilik Kombinesinde işlemeyi planlıyor.

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