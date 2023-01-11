Kırgızistan'ın başkenti soğuk hava ve kara teslim oldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala-Too Meydanı, Zafer Meydanı, Merkez İmam Serahsi Camisi, Manas ile Bişkek kahramanı heykellerinin yer aldığı meydanları görüntüledi.
Bişkek Belediyesinin karla mücadele ekipleri, meydanlar, caddeler ve sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürürken toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.
Vatandaşlar, parklar, tarihi yapılar ve ana meydanlarda kurulu Noel ağaçları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kentte gündüz sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, gelecek günlerde düşmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.
Kırgızistan'da soğuk hava sebebiyle okullarda yeni yıl tatili 16 Ocak'a uzatılmıştı.
(AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.