Kırık Tüneli'nin yüzde 90 tamamlandı: Erzurum-Rize arası 33 km kısalıyor!

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yapımı devam eden Kırık Tüneli'nde incelemelerde bulundu, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın ve yetkililerden tünelin son durumuyla ilgili bilgi aldı. Kırık Tüneli; Rize-Erzurum / Bingöl-Mardin aksının İspir-Erzurum hattında yer alıyor.

Tünel projesi kapsamında; 2 adet 7 bin 100 metre uzunluğunda tünel (Çift tüp tünel toplam 14 bin 182 metre), 8 bin 700 metre uzunluğunda BSK bağlantı yolu, 88 metre uzunluğunda 2 adet köprü ve 19 metre uzunluğunda tek köprü bulunuyor.

"PROJE İLE YOLDA 33 KİLOMETRE KISALMA OLACAK"

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Kırık Tüneli'nde 2024 yılı sonunda 12 bin 503 metre (yüzde 88) kazı destek ve 10 bin 33 metre (yüzde 71) nihai beton kaplama imalatlarının tamamlandığı belirterek, "2025 yılında 283 metre kazı destek ve 840 metre nihai beton imalatı yapılmıştır. Kırık Tüneli'nde bugün itibarıyla toplam 12 bin 786 / 1.396 metre (yüzde 90) kazı-destek, 10 bin 873 metre / 3 bin 309 metre (yüzde 77) nihai beton imalatı tamamlanmıştır. Mevcut yol kotu 2 bin 380 metre (Gölyurt Geçidi) olup tünelin tamamlanmasıyla 346 metre kot kazanımı elde edilecektir. Bu proje ile yolda 33 kilometre kısalma olup zamandan 45 dakika tasarruf sağlanacaktır. Tünelde çalışmalar devam etmektedir" denildi.