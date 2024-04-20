Kırıkkale'de ambulans ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Kırıkkale'de ambulans ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
Kırıkkale'de, ambulans ile taksinin çarpıştığı kaza sonucu 2'si sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi’nde vakadan dönen H.A. idaresindeki ambulans, B.G.'nin kullandığı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki telefon hattı trafosuna çarptı.

Kaza sonucu sürücüler ile sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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