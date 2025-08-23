Kırıkkale'de anız yangını

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de anız yangını

Kırıkkale'de çıkan anız yangınında çok sayıda yeni dikilen çam fidanı küle dönerken, ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Kırıkkale'nin Çullu Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yeni dikilen çok sayıda çam fidanını yok etti. Yangına, Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve MKE ekipleri hızla müdahale etti.

aw523361-02.jpg

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Geniş bir alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangının çıktığı alan ise dronla görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

aw523361-04.jpg

aw523361-05.jpg

aw523361-06.jpg

Son Haberler
Balıkesir'de korkutan deprem! (23 Ağustos 2025)
Balıkesir'de korkutan deprem! (23 Ağustos 2025)
Vedat İnceefe'den Barış Alper Yılmaz ve menajeri Tuncay Maldan'a eleştiri
Vedat İnceefe'den Barış Alper Yılmaz ve menajeri Tuncay Maldan'a eleştiri
Beşiktaş'a Al Musrati müjdesi! Victor Nelsson formülü masada
Beşiktaş'a Al Musrati müjdesi! Victor Nelsson formülü masada
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı
Memur zammında flaş gelişme!
Memur zammında flaş gelişme!