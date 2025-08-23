Kırıkkale'de anız yangını

Kırıkkale'nin Çullu Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yeni dikilen çok sayıda çam fidanını yok etti. Yangına, Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve MKE ekipleri hızla müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Geniş bir alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangının çıktığı alan ise dronla görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.