Kırıkkale'de beton menfeze çarpan otomobil hurdaya döndü

Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, H.A.Y. yönetimindeki 06 HTY 08 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine beton menfeze çarptı. Kaza soncu sürücü H.A.Y. (19) ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. (19) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekici yardımıyla da otomobil dereden çıkartılarak, otoparka gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.