Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda son bir hafta da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde gerçekleştirilen aramalarda bin 311 sentetik ecza hapı, 9,55 gram metamfetamin, 3,84 sentetik kannabinoid maddesi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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