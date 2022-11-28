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Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan şeker pancarı yüklü TIR, karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Bazı araçlar, ters şeride geçen TIRın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 03:49
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Kırıkkalede gerçekleşen kazada TIR karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi

Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldü
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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. idaresindeki 42 AAD 857 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Devrilen TIRın dorsesindeki şeker pancarları etrafa saçıldı. Şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayolu da araç trafiğine kapandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden TIR sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, sağlık ekiplerince de ambulansta tedavi edildi. Bir süre araç trafiğine kapanan karayolu, devrilen tırın vinçle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.(İHA)

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