Sağlıkta şiddet bu defa hekimler arasında yaşandı

Kaynak: İHA
Sağlıkta şiddet bu defa hekimler arasında yaşandı
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, muayene için gelen bir doktor ile muayene olmak istediği doktor arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

İki doktor da birbirinden şikayetçi oldu.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, Üroloji Kliniği'nde görevli asistan doktorlarından Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı kınadıklarını ve hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Giresun Tabip Odası ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Dr. Uğur Semiz'in görevi başındayken hastası tarafından darp edildiğini duyurdu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olaya karışan ismini açıklamak istemeyen doktor ise, "Tedavi için gittiğim hastanede sağlık hakkımın ihlal edildiğini ve tehdit ve saldırıya uğradığını" belirterek, "nefsi müdafaa" hakkını kullandığını ve tüm hukuki haklarını savunacağını ifade etti.

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