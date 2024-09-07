Kırıkkale’de kafa kafaya çarpışan iki araçta 4 kişi yaralandı

Nene Hatun Caddesi’nde yaşanan kazada, F.B. yönetimindeki 71 DU 773 plakalı Toyota marka otomobil ile M.B.T.'nin kullandığı 71 AAR 786 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu, sürücüler ve yolculardan M.Y.B. ile H.T. yaralandı.

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.