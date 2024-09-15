Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolunun Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. T.T. idaresindeki 32 LA 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki O.T. ve Y.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.