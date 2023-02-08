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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Kırıkkale'de otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 08:17
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Kırıkkale'de otomobil uçurumdna yuvarlandı: 6 yaralı

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 KA 7770 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobilde bulunan 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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