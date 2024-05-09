Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, iki liderin görüşmesinde Türkiye-Brezilya arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli küresel ile bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın İsrail’in Filistin topraklarındaki eylemlerine karşı takındığı duruşu övdü ve bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile insani yardımın ulaştırılması için yapılan çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmesine karşın İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığını ve Filistin Devleti’nin tanınmasına yönelik çabaların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmayı da dikkatle izlediğini ve her iki tarafa da adil bir barışın sağlanması için müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’da meydana gelen şiddetli yağışlar ve bunun sonucunda oluşan sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıpları için da Silva’ya başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye’nin Brezilya halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.