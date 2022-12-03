Kırıkkale'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aziz Ç. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20. kilometresinde ters yönde seyrettiği iddia edilen Adem T.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Ç. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Adem T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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