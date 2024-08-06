Kırıkkale’de sulama anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba, oğul ve torun tabancayla öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki Koltarla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç., akrabaları Satılmış Cesur, oğlu İbrahim Cesur ve torunu Satılmış Cesur ile tarla sulama konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine E.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile akrabalarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler, Sulakyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli E.Ç., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.