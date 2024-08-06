Kırıkkale’de sulama anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba, oğul ve torun tabancayla öldürüldü

Kaynak: DHA
Kırıkkale’de sulama anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba, oğul ve torun tabancayla öldürüldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, akrabaları E.Ç. tarafından tabancayla vurulan Satılmış Cesur (69), oğlu İbrahim Cesur (54) ve torunu Satılmış Cesur (17) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki Koltarla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç., akrabaları Satılmış Cesur, oğlu İbrahim Cesur ve torunu Satılmış Cesur ile tarla sulama konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine E.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile akrabalarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler, Sulakyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli E.Ç., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

90706-1.jpg

90706-2.jpg

90706.jpg

Son Haberler
Türk Lirası'nda yıllar sonra bir ilk! En yüksek seviyeye ulaştı Ekonomi
Türk Lirası'nda yıllar sonra bir ilk! En yüksek seviyeye ulaştı
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü Gündem
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Burdur'da silahlı kavga sonrası yaralanan yaşlı adam olayı anlattı Yerel Haberler
Burdur'da silahlı kavga sonrası yaralanan yaşlı adam olayı anlattı
Yeni havalimanı Adana'yı karıştırdı. Bakanla CHP'li başkan sosyal medyada birbirine girdi Gündem
Yeni havalimanı Adana'yı karıştırdı. Bakanla CHP'li başkan sosyal medyada birbirine girdi
Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti Gündem
Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti
Yüksek kiraya yeni çözüm. Her semte tavan fiyat geliyor Ekonomi
Yüksek kiraya yeni çözüm. Her semte tavan fiyat geliyor
Kars'ta yağmurlar sonrası dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü Yerel Haberler
Kars'ta yağmurlar sonrası dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü