Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı. 6 yaralı

Kaynak: AA
Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı. 6 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

H.G. (40) idaresindeki 46 ABM 598 plakalı tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu İlçe Devlet Hastanesi yakınlarında refüjden karşı şeride geçerek sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 36 AAK 701 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü ile otomobilde bulunan G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yaralandı.

Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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