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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:57
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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kırıkkale'de bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10'uncu kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 44 ACG 588 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen T.D. yönetimindeki 11 DF 986 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki yolculardan R.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kullanılamaz hale gelen iki otomobil de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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