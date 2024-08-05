Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen adam, sac levha sayesinde hayatta kaldı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen adam, sac levha sayesinde hayatta kaldı

Kırıkkale'de bir apartmanın üçüncü katından düşen 32 yaşındaki adam, sac levhanın etkisiyle ölümden döndü ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güzeltepe Mahallesi 565. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki E.C., balkonundan düşerek ağır yaralandı. Dengesini kaybeden E.C., önce zemin kattaki balkonun üzerindeki sac levhaya çarptı, ardından toprak zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezinin yönlendirdiği sağlık ve polis ekipleri, E.C.'yi sedye ile ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından E.C., Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın tanıklarından Kadir Dinç, “Sacın üzerine düştü ve aşağıya yumuşak bir iniş yaptı. Yüksekten düştü, sac olmasa belki de ölebilirdi. Sac sayesinde yumuşak iniş yaptı ve sac ile toprak arasındaki mesafe bir buçuk metre olduğu için kurtuldu” şeklinde konuştu.

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