Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu. Yüzlerce sentetik hap ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde gerçekleştirilen aramada 275 adet uyuşturucu hap sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.